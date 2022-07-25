ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов
- РИА Новости
«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных лётчиков. Склонить их осуществить перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — рассказали в ведомстве.
В ФСБ добавили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены.