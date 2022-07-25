ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов

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ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.
ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов
  • РИА Новости

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных лётчиков. Склонить их осуществить перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ добавили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены.

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