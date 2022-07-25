ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов

ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных лётчиков. Склонить их осуществить перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ добавили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены.