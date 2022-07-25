ФСБ: украинская разведка планировала угон российского самолёта в ходе его боевого вылета

Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время его боевого вылета. Это следует из видеоматериалов ФСБ России.

Отмечается, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолёта.

ФСБ представила фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских лётчиков на предмет безопасного пролёта борта над территорией Украины.

«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдёте, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», — говорит украинский офицер.

В ведомстве добавили, что украинской стороной рассматривалась возможность угона российского боевого самолёта Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.