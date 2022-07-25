ФСБ: украинская разведка планировала угон российского самолёта в ходе его боевого вылета
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Отмечается, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолёта.
ФСБ представила фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских лётчиков на предмет безопасного пролёта борта над территорией Украины.
«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдёте, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», — говорит украинский офицер.
В ведомстве добавили, что украинской стороной рассматривалась возможность угона российского боевого самолёта Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.