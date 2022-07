«Элементы партизанской войны»: как Киев пытается помешать Херсонщине провести референдум о присоединении к РФ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева назвала референдум о присоединении региона к России шансом выйти с «Дикого поля», подразумевая под этим возможность наладить нормальную жизнь. Она напомнила, что указ об организации плебисцита уже подписан. Между тем киевский режим выступает с угрозами в адрес местных властей, постоянно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры и обещает вернуть регион под контроль Киева. Однако, как полагают эксперты, у ВСУ нет ресурсов на масштабное контрнаступление на Херсонщину, а своими агрессивными акциями украинское руководство рассчитывает запугать мирное население и помешать проведению референдума.

Референдум о присоединении Херсонской области к России — шанс на нормальное развитие региона. Об этом в своём Telegram-канале написала замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

«Отныне сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию и получить результат. Это хорошо, когда мне пишут из Геническа или подходят в Херсоне со словами поддержки курса в состав России. Но пора выходить из виртуального мира в реальный. Референдум — это наш шанс выйти с «Дикого поля», — заявила Губарева.

Она напомнила, что до освобождения от турецкого владычества во второй половине XVIII века земли Новороссии назывались Диким полем, где не было ни людей, ни дорог.

«Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего», — подчеркнула Губарева.

Она отметила, что указ об организации референдума о присоединении к РФ уже подписан. Плебисцит запланирован на осень, но точная дата его проведения пока не определена.

Обстрелы и диверсии

Киев крайне негативно отнёсся к стремлению Херсонской области организовать референдум и выступает с открытыми угрозами в адрес сторонников присоединения к России. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, власти ВГА якобы не отдают себе отчёт в том, что происходит.

«Судя по планам и заявлениям, они просто себе не до конца отдают отчёт, что происходит… Подумайте, чем это грозит с военной точки зрения, какой референдум, о чем вы говорите?» — сказал Арестович.

По мнению киевского чиновника, «очень скоро жизнь их (власти региона. — RT) убедит в короткие сроки, что планы надо пересматривать в пользу жестов доброй воли». После этого Арестович напомнил, что в последнее время ВСУ усилили обстрелы Херсонской области.

Информацию об участившихся ударах со стороны украинской армии подтверждают и в регионе. По данным руководства области, ВСУ разрушают мосты, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, в том числе из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, под огнём ВСУ оказываются школы, детские сады и сельхозтехника.

Комментируя в своём Facebook* удары по мостам Херсонской области, советник председателя подчинённой Киеву «администрации» этого региона Сергей Хлань заявил, что таким образом ВСУ рассчитывают нарушить снабжение российских войск и уничтожить их оперативный тыл.

По его словам, украинская армия развернула «контрнаступательные действия» в регионе и якобы совершает первые шаги по возвращению контроля над Херсонщиной.

Украинские власти не скрывают планов по «возвращению» Херсонской области под контроль Киева силовым путём. 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times даже анонсировал военную операцию по захвату южных областей. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский приказал военным «вернуть» прибрежные территории.

Ракетные пуски из РСЗО HIMARS ВСУ

globallookpress.com

© Keystone Press Agency

Резников заявил, что в рядах ВСУ служат около 700 тыс. человек, а вместе с Нацгвардией, полицией и пограничной службой общая численность украинских силовиков якобы достигает 1 млн человек. В то же время глава Минобороны Украины не назвал количество войск, которые Киев намерен сосредоточить на Херсонском направлении, и ничего не сказал о сроках проведения будущей операции.

Вместе с тем в ночь на 24 июля Зеленский в своём традиционном обращении к гражданам выступил с заявлением о том, что украинские войска якобы «шаг за шагом продвигаются по области». При этом не привёл никакой информации о захвате населённых пунктов Херсонщины.

Российские официальные лица пока не комментируют заявления киевского режима о наступлении на Херсонскую область.

На Западе также нет никакой конкретной информации о продвижении ВСУ по региону. К примеру, в сводке американского аналитического центра Института изучения войны (Institute for the Study of War) от 23 июля говорится о том, что, вероятно, ВСУ либо готовят контрнаступление, либо начали его.

В комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин высказал предположение, что анонсируемое контрнаступление ВСУ в Херсонской области носит в большей мере имитационный характер.

«На любые контрнаступательные акции должны быть ресурсы. Да, HIMARS позволяют украинским войскам обстреливать Херсонскую область. Но это вооружение предназначено для нанесения точечных локальных ударов, поэтому выдавать обстрелы из американских РСЗО за наступление, причём масштабное, очень странно», — рассуждает Костикин.

Как пояснил эксперт, в настоящее время основные ресурсы ВСУ сосредоточены на удержании территорий в Донецкой области. По его мнению, в текущей ситуации украинская армия располагает возможностями лишь для проведения оборонительных операций, локальных диверсий, терактов и обстрелов приграничных территорий.

«Чтобы перехватить стратегическую инициативу на херсонском направлении противнику требуется сконцентрировать очень мощный кулак из артиллерии, бронетехники, более-менее подготовленного личного состава, решить проблемы дефицита топлива. Мне трудно представить, что у Киева есть на это ресурсы, и что такие приготовления останутся не замеченными для нашей разведки», — говорит Костикин.

Российские военнослужащие у Каховской ГЭС

РИА Новости

Как полагает аналитик, любая концентрация крупных украинских сил вблизи рубежей Херсонской области рискует подвергнуться массированному ракетному удару российской армии. С его точки зрения, угрозы Киева «в большей степени играют на пропаганду, на поддержание боевого духа ВСУ», а также необходимы для запугивания властей и жителей Херсонской области.

Например, на днях в столице региона был задержан украинский диверсант, в задачи которого входила слежка за российскими военнослужащими, сотрудниками ВГА и контроль передвижения техники ВС РФ.

«Был завербован военнослужащими Украины для контроля передвижения техники российской. В конце прошлого месяца предложили несложную работу, надо было перемещаться по городу и выявлять, где собираются либо отдыхают, куда едут высокопоставленные в администрации люди», — рассказал «Известиям» задержанный мужчина.

Ранее бдительные жители Херсона предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля они обнаружили подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством. Впоследствии бомба была обезврежена российскими сапёрами.

На сегодняшний день, по данным замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Херсонской области уничтожены. А контрнаступление ВСУ на регион «бесполезно и самоубийственно», считает Стремоусов.

Также украинские диверсанты были уличены в поджогах пшеничных полей и попытках нарушить работу системы электроснабжения Херсонской области.

Так, 13 июля в своём Telegram-канале Сальдо рассказал, что из-за угроз украинских властей свои рабочие места оставили сотрудники трёх главных электрических подстанций Херсонщины. Для обеспечения работы этих объектов прибыли резервные бригады «Крымэнерго», а функции вооружённой охраны взяла на себя Росгвардия.

«Защитить жителей Херсонщины»

По мнению Николая Костикина, организованные киевским режимом диверсии и постоянные обстрелы направлены на то, чтобы запугать население, сорвать референдум и восстановление экономики региона.

«То, что делает Киев в отношении Херсонской области, — это элементы партизанской войны, на которую у него как раз есть ресурсы. Для жителей Херсонской области самое главное, — чтобы этот кошмар закончился», — предположил Костикин.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман также заявил, что украинское руководство всеми силами пытается не допустить проведения референдума о присоединении Херсонской области к РФ.

Мирные жители Херсона и российские военнослужащие

AP

«Постоянно звучат угрозы физической расправы в адрес представителей местных администраций, инициировавших референдум о присоединении к РФ. Таким образом украинская власть стремится создать у жителей Херсонщины ощущение неопределённости относительно их судьбы, ведь страх перед возвращением ВСУ может отвратить гражданское население от сотрудничества с Россией», — говорит Фельдман.

Впрочем, как отметил эксперт, сценарий перехода Херсонской области под контроль Украины не выглядит реалистичным. Фельдман напомнил, что регион имеет большое значение для водоснабжения Крыма днепровской водой по Северо-Крымскому каналу и защиты полуострова от вероятных ударов ВСУ. По мнению собеседника RT, в Киеве не могут не осознавать стратегической важности Херсонщины для РФ, поэтому на этом направлении «украинское руководство рассчитывает создать иллюзию успешных действий с применением западного оружия».

«Декларирование масштабных планов по контрнаступлению на юге важно для Киева, чтобы получить повод требовать от Запада больше наступательного вооружения. Однако, если анонсированные планы по Херсонской области окажутся медийным фейком, объём натовской помощи ВСУ может серьёзно сократиться», — заключил Фельдман.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.