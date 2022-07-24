В ВГА Херсонской области назвали референдум шансом для региона выйти с «дикого поля»
Губарева обратилась к истории и отметила, что после русско-турецкой войны, проходившей во времена правления Екатерины II, на территории региона не было ничего, а только «дикое поле».
По её словам, история повторилась спустя несколько веков.
«Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с «дикого поля», — написала она в своём Telegram-канале.
Губарева выразила уверенность, что референдум является легальным инструментом в попытке вернуть народу его землю.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал киевские власти «забыть про регион» и «никогда не вспоминать» о нём.