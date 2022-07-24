В ВГА Херсонской области назвали референдум шансом для региона выйти с «дикого поля»

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что референдум по вопросу присоединения региона к России станет шансом для области выйти с «дикого поля».

Губарева обратилась к истории и отметила, что после русско-турецкой войны, проходившей во времена правления Екатерины II, на территории региона не было ничего, а только «дикое поле».

По её словам, история повторилась спустя несколько веков.

«Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с «дикого поля», — написала она в своём Telegram-канале.

Губарева выразила уверенность, что референдум является легальным инструментом в попытке вернуть народу его землю.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал киевские власти «забыть про регион» и «никогда не вспоминать» о нём.