«Значительные потери в вооружении»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении четырёх пусковых установок HIMARS за 15 дней

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Сергей Гусаров
Российские военные за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Украина несёт значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. Кроме того, российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских националистов, в результате чего уничтожены до 300 боевиков.
«Значительные потери в вооружении»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении четырёх пусковых установок HIMARS за 15 дней
  • © Кадр: видео Министерства обороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что в период с 5 по 20 июля российские военные уничтожили четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину. Об этом в ходе брифинга 22 июля заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что противник «несёт значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада».

«Две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска и четвёртая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Кроме того, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня», развёрнутый в здании одной из школ Краматорска в ДНР.

Как уточнили в Минобороны, ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

  • Брифинг Минобороны РФ

Помимо этого, Воздушно-космические силы России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промзоны в восточной части Николаева.

«Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град», около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация», — уточнил Конашенков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по украинским военным объектам. За сутки поражено шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ на территории ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и Запорожской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30. Наряду с этим российская авиация уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 260 самолётов, 144 вертолёта, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированные машины.

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Наряду с этим уничтожено 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Задержание пособника ВСУ

Спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками уголовного розыска Луганской Народной Республики задержал пособника ВСУ.

Как заявили в пресс-службе ведомства, по месту жительства задержанного найден автомат Калашникова, револьвер «Флобер», пистолет Макарова, четыре гранаты РГД-5 и запалы к ним, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, взрывчатое вещество, подрывная машинка и более 500 боеприпасов к стрелковому оружию.

Задержание россиянина, планировавшего диверсии против военных

Пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщила о задержании жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в ряды украинских вооружённых формирований и совершать диверсии против ВС РФ.

Как говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости, петербуржец уволился с работы, приобрёл камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошёл ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

По данным ведомства, мужчина планировал присоединиться к боевикам националистических формирований для участия в диверсионно-террористических акциях против Вооружённых сил России и мирного населения.

В его отношении заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 208 (покушение на участие в незаконном вооружённом формировании) УК России.

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