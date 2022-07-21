В том числе более 100 иностранных наёмников: в Минобороны РФ заявили о ликвидации свыше 600 боевиков в Одесской области

В результате удара по пункту временной дислокации украинских националистов в Одесской области уничтожены более 600 боевиков, среди которых до 120 иностранных наёмников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на фоне ситуации с потерями ВСУ мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс.

В Минобороны РФ заявили об ударе по пункту временной дислокации украинских националистов, в результате которого уничтожены более 600 боевиков.

«По уточнённым данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населённом пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наёмников», — сообщил в ходе брифинга 21 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве 17 июля ликвидированы более 320 националистов.

В Минобороны РФ также отметили, что мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс на фоне потерь ВСУ на этом направлении.

«Военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», — сказал Конашенков.

Удары по военным объектам

Российские силы продолжают наносить удары по украинским военным объектам с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наёмники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артёмовска. Кроме того, нанесён удар по штаб-квартире СБУ в Краматорске.

Наряду с этим уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами на территории ДНР, Днепропетровской области и Николаева.

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В рамках контрбатарейной борьбы российские силы поразили батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и батарею самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Кроме того, ликвидировано восемь украинских взводов РСЗО «Град», девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.

Истребители Воздушно-космических сил России сбили самолёт ВСУ Су-25 в районе Краматорска. В свою очередь, силы ПВО сбили вертолёт Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 260 самолётов, 144 вертолёта, 1577 беспилотников, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, за это время ВС РФ ликвидировали 762 боевые машины РСЗО, 3174 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Брифинг МО России

Схрон боеприпасов в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схроны с оружием в ходе поисковых мероприятий в населённых пунктах Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба ведомства.

«Изъяты пусковая установка ПТРК «Стугна», РПГ иностранного производства, две ракеты ПТУР 9М11, более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, 20 единиц ВОГ-30Д, три 82-мм мины, две гранаты Ф-1 и три гранаты РГД-5. Проведена эвакуация мирных граждан», — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона из HIMARS

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об отражении попытки украинских сил нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр. По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет из американской системы HIMARS.

«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, некоторые упали в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО всё отразила», — заявил Стремоусов РИА Новости.

Помимо прочего, утром 21 июля в Новой Каховке сообщили о сбитом украинском беспилотнике.

«Утром сбили украинский беспилотник, в 07:00. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет», — цитирует РИА Новости главу администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.