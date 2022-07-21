Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Херсон отразил попытку Киева нанести удар HIMARS
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«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упала в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО всё отразила», — сказал РИА Новости Стремоусов.
Ранее он заявил, что в регионе усиливают системы ПВО после обстрела моста через Днепр.
19 июля украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять из них было сбито, а одна упала в районе Антоновского моста через Днепр.