Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Херсон отразил попытку Киева нанести удар HIMARS

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты.
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Херсон отразил попытку Киева нанести удар HIMARS
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«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упала в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО всё отразила», — сказал РИА Новости Стремоусов.

Ранее он заявил, что в регионе усиливают системы ПВО после обстрела моста через Днепр.

19 июля украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять из них было сбито, а одна упала в районе Антоновского моста через Днепр.

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