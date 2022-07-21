Минобороны России: мобилизованные на западе Украины люди отказываются ехать в Донбасс

В Минобороны России заявили, что на фоне значительных потерь ВСУ мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс.

«На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях», — говорится в заявлении российского ведомства.

Отмечается, что командованием ВСУ бригада была разоружена, а «зачинщики арестованы».

Ранее в Минобороны России заявили, что в ДНР свои позиции в полном составе покинула рота украинской территориальной обороны.