«Указания по жёсткому пресечению обстрелов»: Шойгу поручил группировке «Запад» оперативно уничтожать беспилотники ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативно уничтожать беспилотники ВСУ и пресекать обстрелы освобождённых территорий. Эти распоряжения министр дал во время инспекции группировки сил, участвующих в спецоперации. Шойгу также заслушал доклады командующих по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Шойгу на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам.

«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению (с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы) обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов», — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, 18 июля оборонное ведомство сообщило, что Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток». Министр поручил командованию группировки сконцентрировать усилия на поражении дальнобойного оружия противника, из которого ВСУ обстреливают жилые кварталы населённых пунктов Донбасса.

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«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

За несколько дней до этого Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые также участвуют в спецоперации. Об этом в Минобороны РФ сообщили 16 июля.

Министр заслушал доклады командующих о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими ВС боевых задач.

Во время проверки Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность массированных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов.

Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации

Путин — о спецоперации на Украине

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, этот шаг стал вынужденным, поскольку Москве не оставили шансов поступить иначе.

Президент отметил, что для России были созданы такие риски в сфере безопасности, что отреагировать иными средствами было невозможно.

Впоследствии глава государства неоднократно пояснял позицию России относительно спецоперации. На встрече с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля Путин заявил, что на Западе всё чаще звучат призывы победить Россию на поле боя.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт», — сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия «всерьёз пока ничего и не начинала» на Украине.

Как подчеркнул президент, российская сторона не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что виновником событий на Украине стал коллективный Запад, который организовал госпереворот в 2014 году.

«Этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», — сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, попытки коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок обречены на неудачу.