Министр обороны России Сергей Шойгу дал группировке «Запад» указание быстрее уничтожать украинские беспилотники.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению, с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.