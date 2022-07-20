Шойгу дал группировке «Запад» указание быстрее уничтожать украинские беспилотники

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Министр обороны России Сергей Шойгу дал группировке «Запад» указание быстрее уничтожать украинские беспилотники.
Шойгу дал группировке «Запад» указание быстрее уничтожать украинские беспилотники
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению, с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.

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