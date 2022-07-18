Шойгу поручил группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.
Шойгу поручил группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, глава ведомства сказал об этом в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине.

«Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — говорится в Telegram ведомства.

  • Шойгу поручил группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. горожан в Донецке остались без электричества по причине обстрелов со стороны армии Украины.

Также штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека погибли, двое получили ранения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка.

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