Более 40 тысяч человек в Донецке остались без света после обстрелов
- РИА Новости
«Без электроэнергии остаются 155 ТП Петровского западного и Петровского восточного РЭС, 42 000 бытовых абонентов», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате боевых действий три питающие подстанции в Петровском районе города обесточены.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека погибли, двое получили ранения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка.