Более 40 тысяч человек в Донецке остались без света после обстрелов

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Более 40 тыс. горожан в Донецке остались без электричества по причине обстрелов со стороны армии Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Более 40 тысяч человек в Донецке остались без света после обстрелов
  • РИА Новости

«Без электроэнергии остаются 155 ТП Петровского западного и Петровского восточного РЭС, 42 000 бытовых абонентов», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате боевых действий три питающие подстанции в Петровском районе города обесточены.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека погибли, двое получили ранения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка.

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