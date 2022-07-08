«Потенциалы совершенно несоизмеримы»: Песков объяснил слова Путина о том, что «Россия ещё ничего не начинала» на Украине

Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия «всерьёз пока ещё ничего и не начинала» на Украине, подчеркнул, что РФ в ходе специальной военной операции в поддержку Донбасса задействует «лишь незначительную часть» своего потенциала, отметил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также назвал абсурдными высказывания представителей Запада о желании победить Россию «на поле боя».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия «всерьёз пока ещё ничего и не начинала» на Украине.

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане (военном. — RT), что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны, они просто добавляют горя для украинского народа», — сказал официальный представитель Кремля.

Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля обратил внимание на высказывания западных представителей, из которых следует, что Россию хотят «победить на поле боя».

«Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — пояснил президент России.

Выступление президента России Владимира Путина перед главами фракций Госдумы

8 июля тему отношения Запада к Украине также затронул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он, в частности, заметил раздвоенность мнений западных стран по украинской проблематике: «Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом».

По его словам, если Запад хочет добиться «победы Украины над Россией на поле боя», тогда Москве не о чем говорить с ним.

«Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбёжек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Ход спецоперации

Российские Вооружённые силы уничтожили в Одесской области две установки ракетного комплекса Harpoon. Об этом в ходе брифинга 8 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населённого пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал Конашенков.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.

МО России сообщило об уничтожении двух поставленных Британией установок Harpoon на Украине

Кроме того, ВКС России в Краматорске высокоточным ударом уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов. В Николаеве был поражён пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате чего ликвидированы до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, в селе Маяки Донецкой Народной Республики уничтожены шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов, а неподалёку от Очакова — до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населённых пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема Донецкой Народной Республики», — добавил официальный представитель МО.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населённом пункте Анновка Днепропетровской области.

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Вдобавок Су-35с ВКС России сбили в воздухе самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, ещё один МиГ-29 сбили средства ПВО, которые также уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация с наёмниками

Тема американских наёмников на Украине не получила продолжения в диалоге России и США, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Насколько я понимаю, продолжения темы не получилось. Был определённый сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевской конвенции, на них должны распространяться соответствующие обязательства», — цитирует его ТАСС.

Он также напомнил о неоднократных обращениях Москвы к гражданам недружественных государств с предупреждением воздержаться «от авантюрных планов проявить себя на поле боя на Украине». «Те, кто с этими предупреждениями не считаются, пожинают плоды собственного человеконенавистничества и неготовности воспринимать реальность, которая сложилась в этом регионе и которая после восьми лет издевательства киевского режима над русскоязычным населением юго-востока привела к тому, что специальная военная операция стала неизбежна», — добавил дипломат.

Рябков также назвал фактор зарубежного наёмничества и действий наёмников на стороне киевского режима одной из самых серьёзных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада.