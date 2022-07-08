Замглавы МИД России Рябков заявил о запросе США касательно американских наёмников

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что со стороны США поступал запрос о признании американских наёмников на Украине комбатантами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определённый сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», — сказал Рябков.

Ранее находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник Александр Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину для участия в боевых действиях.