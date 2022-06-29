Пленный американский наёмник Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину
- РИА Новости
По его словам, он ехал на Украину, не осознавая актуальной ситуации, так как не имел полной информации.
Дрюке утверждает, что если бы он лучше понимал, что в действительности происходит на Украине, то он бы не приехал.
«Я на самом деле жалею о своём приезде», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, наёмник призвал желающих присоединиться к украинской армии не повторять его ошибок и лучше изучить данные о конфликте.
Ранее стало известно, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.
Позже Дрюке в беседе с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.