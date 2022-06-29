Пленный американский наёмник Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину

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Находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник Александр Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину для участия в боевых действиях.
Пленный американский наёмник Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину
  • РИА Новости

По его словам, он ехал на Украину, не осознавая актуальной ситуации, так как не имел полной информации. 

Дрюке утверждает, что если бы он лучше понимал, что в действительности происходит на Украине, то он бы не приехал.

«Я на самом деле жалею о своём приезде», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, наёмник призвал желающих присоединиться к украинской армии не повторять его ошибок и лучше изучить данные о конфликте.

Ранее стало известно, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

Позже Дрюке в беседе с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.

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