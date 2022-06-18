Американский наёмник рассказал подробности сдачи в плен под Харьковом

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Американский наёмник Александер Дрюке в беседе с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.
Американский наёмник рассказал подробности сдачи в плен под Харьковом
  • AP

«Наше подразделение как бы разделилось. Насколько я понимаю, некоторые ребята ушли, а я и один мой сослуживец остались в лесу. Мы пытались вернуться, пробираясь через лес, но, так как мы были новоприбывшие, местность не знали», — заявил он.

Дрюке предположил, что военные повернули не туда, они оказались в деревне, где к ним подошёл российский патруль — и бойцы сразу же им сдались.

Ранее сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Вин рассказал, что был стрелком в своём отряде

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