Американский наёмник рассказал подробности сдачи в плен под Харьковом

Американский наёмник Александер Дрюке в беседе с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.

«Наше подразделение как бы разделилось. Насколько я понимаю, некоторые ребята ушли, а я и один мой сослуживец остались в лесу. Мы пытались вернуться, пробираясь через лес, но, так как мы были новоприбывшие, местность не знали», — заявил он.

Дрюке предположил, что военные повернули не туда, они оказались в деревне, где к ним подошёл российский патруль — и бойцы сразу же им сдались.

Ранее сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Вин рассказал, что был стрелком в своём отряде.