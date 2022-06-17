Американский наёмник Вин рассказал, как сдался в плен российским военным

Американский наёмник Энди Вин, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».

«Мы были в районе Харькова. В этом подразделении я провёл один день. Относится оно, кажется, к СБУ, к разведывательному батальону», — сообщил американец.

По его словам, отряд называется «Багет», потому что в основном состоит из французов.

«Мы были в… (точно не знаю, что за место) лесной зоне под Харьковом. Мы вступили в бой с российскими военными. Украинцы отступали, и нас попросили их прикрыть. Пока мы это делали, российские силы захватили нашу позицию. Нам пришлось отступить. Вместе с одним из моих сослуживцев мы около трёх часов просидели в окопе, чтобы убедиться, что опасность миновала», — сказал Вин.

После этого они «ещё часов пять пробирались через лес».

«В итоге вышли к какой-то дороге и тогда уже сдались российским войскам», — рассказал наёмник.

Корреспондент RT ранее опубликовал видео, где пленный гражданин США Александр Дрюке, о пропаже которого на Украине недавно сообщали западные СМИ, обращается к своей матери.