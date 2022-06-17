Корреспондент RT Косарев опубликовал видео с попавшим в плен гражданином США Дрюке

Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео, на котором пленный гражданин США Александр Дрюке, о пропаже которого на Украине недавно сообщали западные СМИ, обращается к своей матери.

«Пленный американский наёмник Александр Дрюке обратился через меня к своей маме. Сказал, что жив, и передал привет своей собаке по кличке Дизель. Надеется вернуться домой. Увидим», — сообщил Косарев в Telegram.

Корреспондент добавил, что интервью RT дали двое американцев «и совсем недавно они даже не могли найти Украину на карте».

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о ситуации с задержанием американских наёмников на Украине.

Он подчеркнул, что «американцам сейчас не следует ехать на Украину».