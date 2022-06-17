Байден заявил, что в курсе ситуации с задержанием американских наёмников на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о ситуации с задержанием американских наёмников на Украине.

«Меня проинформировали. Мы не знаем, где они. Я хочу вновь подчеркнуть, что американцам сейчас не следует ехать на Украину», — цитирует его ТАСС.

По данным британской газеты The Telegraph, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее в эфире «Соловьёв LIVE» сообщила, что США пока не обращались в МИД России по этому вопросу.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.