«Из которого ведутся обстрелы жилых кварталов»: Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток», которая задействована в спецоперации на Украине. Министр дал указания на приоритетное поражение дальнобойных ракетных и артиллерийских систем противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и проводятся поджоги полей с пшеницей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», которая выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Как заявили в Минобороны, в командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил Шойгу о текущей обстановке и процессе выполнения поставленных боевых задач.

Шойгу поручил командованию группировки «Восток» сконцентрировать усилия на поражении дальнобойного оружия противника, из которого ведутся обстрелы Донбасса.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сказал министр.

Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр». Как заявили в Минобороны утром 16 июля, глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими ВС боевых задач.

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Кроме того, Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности нанесения ВСУ массированных ударов по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов.

Потери аграриев в Запорожской области

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что аграрии региона потеряют сотни тысяч тонн зерновых в результате ударов ВСУ по полям.

«Это действительно большая проблема, потому что потери будут исчисляться сотнями тысяч тонн несобранных зерновых», — приводит слова Рогова ТАСС.

Ранее Рогов заявил, что в этом году на территориях Запорожской области, находящихся под контролем РФ, урожайность зерновых выросла на 12—13%. Вместе с тем он отметил, что существуют сложности с уборкой урожая из-за недостатка сельхозтехники.

По словам Рогова, украинские военные целенаправленно обстреливают поля зажигательными боеприпасами. Поджогами полей, по информации представителя ВГА, занимаются диверсионно-разведывательные группы. Рогов добавил, что подобные группы проявляют активность в Запорожской и Херсонской областях.

Точка обстрела гумконвоев и схрон с оружием в Херсоне

В Херсоне российские подразделения обнаружили огневую точку и схрон с оружием украинских диверсантов, откуда они вели обстрелы гумконвоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, местные жители рассказали военным о трёх неизвестных, которые осматривали строящуюся АЗС на одной из улиц города. В результате силовикам удалось обнаружить тайник с оружием и боеприпасами.

«Один из очевидцев видел, что в руках у этих людей находились громоздкие вещи. В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что оба ПЗРК «Игла» не имели пусковых устройств. В схроне также были обнаружены гранатомёт РПГ-18, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, автоматы АКМ и АКСУ, три гранаты Ф-1 и семь РГД, 400 г тротиловой шашки и другое вооружение.