Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, который организовал в лесу схрон стрелкового оружия, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

«Российскими силовыми структурами задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района Херсонской области», — рассказали агентству.

По имеющимся данным, оружие предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и распространялось среди жителей.

Как ранее заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.