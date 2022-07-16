РИА Новости: в Херсонской области задержали украинца после обнаружения схрона оружия

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Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, который организовал в лесу схрон стрелкового оружия, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
РИА Новости: в Херсонской области задержали украинца после обнаружения схрона оружия
  • РИА Новости

«Российскими силовыми структурами задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района Херсонской области», — рассказали агентству.

По имеющимся данным, оружие предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и распространялось среди жителей.

Как ранее заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.

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