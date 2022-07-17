В Запорожской области призвали Зеленского вывести свои войска из Запорожья

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из Запорожья.

«Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам.

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