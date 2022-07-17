В Запорожской области призвали Зеленского вывести свои войска из Запорожья

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из Запорожья.

«Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам.