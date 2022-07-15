Глава ВГА Запорожской области подписал указ о выдворении за помощь радикалам

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам, таким как «Правый сектор»*.
Глава ВГА Запорожской области подписал указ о выдворении за помощь радикалам
  • РИА Новости

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Теперь у нас если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, и эту информацию не донёс до правоохранителей, он приравнивается к тому, кто совершил это преступление», — пояснил Балицкий.

В Telegram он отметил, что к лицам, призывающим к экстремизму, в качестве меры наказания «может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области».

Также за дискредитацию органов власти России и распространение о них ложной информации будут привлекать к ответственности в Херсонской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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