Глава ВГА Запорожской области подписал указ о выдворении за помощь радикалам
- РИА Новости
Об этом он сообщил РИА Новости.
«Теперь у нас если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, и эту информацию не донёс до правоохранителей, он приравнивается к тому, кто совершил это преступление», — пояснил Балицкий.
В Telegram он отметил, что к лицам, призывающим к экстремизму, в качестве меры наказания «может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области».
Также за дискредитацию органов власти России и распространение о них ложной информации будут привлекать к ответственности в Херсонской области.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).