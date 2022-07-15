В Херсонской области ввели ответственность за дискредитацию органов власти России
- РИА Новости
«Будут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти России, распространение ложной информации об их действиях, пропаганду терроризма и подобные действия», — говорится в Telegram-канале ВГА области.
Для лиц, нарушающих требования указа, предусмотрена ответственность в виде принудительного выдворения за пределы Херсонской области.
Соответствующее распоряжение принято и в Запорожской области, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
Сальдо ранее отметил, что Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.