В Херсонской области ввели ответственность за дискредитацию органов власти России

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За дискредитацию органов власти России, а также распространение о них ложной информации будут привлекать к ответственности в Херсонской области. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
В Херсонской области ввели ответственность за дискредитацию органов власти России
  • РИА Новости

«Будут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти России, распространение ложной информации об их действиях, пропаганду терроризма и подобные действия», — говорится в Telegram-канале ВГА области.

Для лиц, нарушающих требования указа, предусмотрена ответственность в виде принудительного выдворения за пределы Херсонской области.

Соответствующее распоряжение принято и в Запорожской области, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Сальдо ранее отметил, что Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.

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