Боевые задачи: Шойгу поручил нарастить действия войск «Юг» и «Центр» для исключения ударов ВСУ по мирным жителям

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр» и заслушал доклады командующих о ходе выполнения Вооружёнными Силами боевых задач на Украине. Министр дал указания по дальнейшему наращиванию действий на всех направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов. По данным Штаба теробороны ДНР, за сутки на территории республики из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек. Также ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по селу Скарговка.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки сил «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими ВС боевых задач.

Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов.

Также во исполнение указа президента Владимира Путина министр обороны за проявленные мужество и героизм вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Накануне российские войска нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации одной из артиллерийских бригад ВСУ и националистического формирования «Кракен» в Харькове. В результате были ликвидированы до 200 боевиков, среди которых около 50 иностранных наёмников. Также нанесена серия ударов по другим объектам, по итогам которых уничтожены ещё около 370 националистов.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 253 самолёта, 137 вертолётов, 1543 беспилотника, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.

Обстрелы ДНР и ЛНР

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек.

«С 08:00 15 июля до 08:00 16 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек, и ещё 19 мирных жителей получили ранения», — говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Были обстреляны Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка.

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«По пр. Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребёнок. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР.

Под огонь артиллерии ВСУ также попали Пантелеймоновка и Горловка (посёлок Короленко и село Озеряновка). В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Короленко кровля упала внутрь дома, перебит газопровод. Проживающий в доме мужчина не пострадал.

Кроме того, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по селу Скарговка.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:06 по н. п. Скарговка с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

Удары ВСУ по объектам культуры

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа старший советник постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко заявил, что Россия регулярно уведомляет ЮНЕСКО об ударах Украины по объектам культуры.

«Секретариат ЮНЕСКО регулярно получает от нас подробные отчёты о нападениях украинских военных на культурно-исторические и религиозные объекты. Только в ДНР и ЛНР ими уничтожено 63 таких объекта», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что ВСУ продолжают уничтожать гражданские и культурные объекты теперь с помощью западного вооружения.

«На этом фоне заявления США и их союзников по НАТО о помощи в сохранении культурного наследия на миллионы долларов звучат по крайней мере лицемерно», — добавил Леонидченко.