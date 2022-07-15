«Здесь лишних людей не бывает»: как проходят рабочие будни медицинской роты ВС ДНР

RT побывал в 3-й медицинской роте армейского корпуса ВС ДНР, где узнал о буднях и работе медиков, спасающих раненых солдат и мирных жителей, пострадавших от рук украинских националистов. Там съёмочная группа познакомилась с отцом и сыном — студентом последнего курса донецкого меда, — которые служат в этой роте вместе.

«Я решил служить в медроте в день, когда бывшая моя родина решила убить меня, моих детей и мою жену, — 27 июля 2014 года. Нас обстреляли «Градами», когда мы были на работе в больнице, когда оказывали помощь детям, взрослым — неважно, мы работали. В тот момент сознание изменилось навсегда», — рассказывает капитан медицинской роты 3-й бригады армейского корпуса ДНР Юрий Грыбок.

До конфликта на востоке Украины в 2014 году Юрий работал детским хирургом в Донецке. Вот уже восемь лет он спасает жизни солдат и мирных граждан, пострадавших от рук украинских националистов. Мужчина заведует двумя санитарно-эвакуационными пунктами (СЭП), где раненым оказывают первую помощь, после чего отправляют в больницу.

В одном из этих пунктов работает и сын Юрия — Данила. В феврале, когда началась спецоперация по освобождению Донбасса, молодой человек учился на пятом курсе Донецкого медицинского университета. Специальность он выбрал такую же, как у отца, — детский хирург. А в феврале Данила ушёл служить вместе с Юрием.

«Отец был против. А я больше не мог сидеть дома. Восемь лет он тянул эту лямку один — настало время мне быть вместе с ним. Всё-таки мне уже исполнился 21 год, пора и честь знать», — объясняет своё решение юноша.

Данила служит в 3-й медроте вместе со своим отцом

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Данила показывает, из чего состоит СЭП, который за последние месяцы стал ему домом. Санитарный пункт расположился в небольшом здании заброшенного магазина. Оно пустовало с 2016 года, здесь были разруха, паутина, грязь, вспоминают медики. Они всюду навели порядок, создали условия для оказания медпомощи пострадавшим — теперь в помещениях даже уютно.

В импровизированной палате стоят разномастные кровати — с ними медикам помогли местные жители, несли кто что может. До этого раненых приходилось укладывать на носилки, сделанные из деревянных поддонов, говорит Данила. По его словам, сейчас СЭП хорошо укомплектован, тут хватает и места, и лекарств.

С койками для СЭПов медикам помогли местные жители

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Операции под обстрелами

Помимо главного помещения СЭП, где расположились стеллажи с медикаментами и операционная, здесь есть собственное бомбоубежище и гараж, в котором медики оказывают раненым помощь во время обстрелов, если нет возможности спуститься в подвал.

«Бывают ситуации, когда начинаются обстрелы и мы пониманием, что это уже очень близко. Тогда спускаемся в подвал. Но это если нет раненых. Если есть, мы надеваем бронежилеты и продолжаем работать», — объясняет Оксана, фельдшер и правая рука капитана медроты Юрия.

Медикам обоих СЭПов чаще всего приходится иметь дело с осколочными ранениями, иногда привозят людей с оторванными конечностями. Таким пострадавшим останавливают кровотечение, восполняют кровопотерю, обрабатывают и перевязывают раны, чтобы успеть доставить в больницу, где им смогут оказать полноценную помощь.

«Из серьёзных случаев к нам приезжают с ампутациями, это, например, сапёры, которые подорвались на минах, и тому подобное, — рассказывает Данила. — Перебитые ножки, в основном осколками, пулями. Ноги — первое, что страдает при разрыве снаряда или той же мины».

По словам местных медиков, от обоих СЭПов до ближайшей к ним больницы — около 20—30 км. Дорога туда занимает не так много времени, но главная проблема — своевременная доставка раненых именно в санитарные пункты.

«Доставить до больницы — это ещё меньшее из двух зол. Сначала раненого должны доставить к нам. А это может быть не час и даже не два», — вздыхает Данила.

«Мы здесь одна семья»

Со многими своими подчинёнными из медроты отец Данилы, Юрий, работает ещё с 2014 года. Здесь все готовы подставить друг другу плечо, говорит Юрий, и сам он, конечно, поддерживает своего сына, когда тот об этом просит.

«Сын пришёл в медроту, так уж получилось, хотя я и не хотел, — говорит капитан. — Парни — они ж все ищут новых впечатлений, ощущений. Но на самом деле оно не так красиво, как кажется со стороны. Все стараются друг другу помогать. Лишних людей здесь не бывает».

Капитан медроты Юрий Ильич с подчинёнными

RT

Сам Данила признаётся, что не знает, сможет ли быстро привыкнуть к мирной работе. По его словам, люди в медроте каждый день видят и чувствуют важность того, чем они занимаются.

«Работать здесь — это особые эмоции. Когда говорят люди спасибо — это совсем другое чувство. Не знаю, как потом привыкнуть, правда, к обычной гражданской больнице, где нет таких эмоций. Но думаю, сможем адаптироваться», — рассуждает юноша.

Тем не менее, работая в непосредственной близости от передовой, медики запоминают не только благодарность пациентов, но и страх, который переживают, спасая тяжёлых раненых. О нём рассказывает ординатор госпитального взвода Элла Сковороднева. Как и капитан Юрий, она пришла в 3-ю медроту в 2014 году, когда на фронт ушёл её муж.

«Тогда не было толком ни лекарств, ни оборудования… Помню, как был первый прилёт самолёта, когда расстреляли ОВД. Это был май 2014 года — первые раненые, первые «двухсотые» (погибшие — RT.). Тогда мы все впервые столкнулись с растерзанными телами, обширными ранами, объёмными кровотечениями… Мы к этому тогда были слабо готовы», — вспоминает Элла.

В ожидании мира

И фельдшеры, и ординаторы, и водители — все ждут мира. Об этом одинаково говорят беседовавшие с RT отец и сын — Данила и Юрий, работающие в 3-й медицинской роте армейского корпуса ДНР.

«Конечно, мы все устали, хочется хотя бы просто выспаться. Но вообще, если уходить от всех этих мирских благ, хочется только, чтобы это всё быстрее закончилось. Чтобы все вернулись к своим семьям и наконец-то могли спать спокойно», — мечтает Данила.

Ему вторит Элла Сквороднева. В беседе с RT она подчеркнула, что все жители Донбасса хотят как можно скорее положить конец боевым действиям.

«Этого любой здравомыслящий человек хочет, особенно живя на донецкой земле, — убеждена Элла. — Очень хочется, чтобы перестала литься кровь. Чтобы жили наши дети. Чтобы у наших детей и внуков было детство. Чтобы наши старики наконец заслужили свой отдых спокойный, а не прятались в подвалах и не получали инфарктов после таких обстрелов. Но мы прекрасно оцениваем ситуацию. Поэтому мы будем здесь до тех пор, пока не будет нашей победы».