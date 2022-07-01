«Добьём врага, вернёмся к родственникам»: бойцы 11-го полка армии ДНР — о жизни на передовой и скорой победе

На войне происходит переоценка всех жизненных ценностей. Корреспондент RT поговорил с молодыми бойцами 11-го полка армии ДНР, чьё детство прошло под обстрелами. Сейчас они сами встали на защиту родного Донбасса. Защитники уверены, что победа уже не за горами и скоро они вернутся домой к родным.

Маникюр цвета хаки с буквой Z

«Мне 20 лет, и я заместитель начальника штаба первого батальона», — рассказывает Ярослава. Девушка училась на юриста в Донецке, но год назад пошла служить. По её словам, родители были не против, тем более что отец Ярославы сейчас и сам защищает родной Донбасс.

«Когда я только пришла, мне было 19 лет, все так несерьёзно на меня смотрели! — улыбается девушка. — Я, в свою очередь, старалась себя проявить. И в итоге заняла такую высокую и очень ответственную должность. Трудностей хватает, но мы справляемся. Всё самое сложное в работе я уже пережила. Страх притупился, но рефлексы никто не отменял. Если бывает какой-то неожиданный выстрел, сразу думаешь, куда упасть».

«Какой бы ни была обстановка на фронте, нет ничего такого, что бы меня сломило как женщину», — добавляет она. Девушка демонстрирует маникюр цвета хаки с буквой Z и смеётся: «Я же военный человек, надо соответствовать».

RT

На подшучивания сослуживцев-мужчин о том, что женщин в армии не бывает, а бывают солдаты, Ярослава реагирует спокойно: «Я знаю, что у меня есть работа, которую нужно выполнять, и я её делаю».

Она лаконично объясняет свои обязанности: следить за личным составом и обеспечением батальона, а при необходимости заниматься эвакуацией мирного населения. «Были в Попасной, местных уже не встречали, только пустые дома, — рассказывает Ярослава. — Были одинокие собаки, их очень жалко. Спасли одну собачку из Камышевахи, совсем маленькую, месяца три ей. Назвали Пулей, кормим её, растим, воспитываем. Будет собака нашего батальона».

Корреспондент RT Арина Сладкова и Ярослава

RT

Ярослава говорит, что у ребят на передовой всё хорошо: «Продвигаются потихоньку. Настрой нормальный, немножко подустали: уже месяц бодаемся в Луганской Народной Республике. У нас же все донецкие, и хочется защищать свою территорию. Ну ничего, своим братьям тоже помогать нужно».

По словам девушки, все её друзья сейчас тоже на фронте. Уехавших сверстников она не осуждает — «пускай живут, как знают» — в отличие от тех, кто скрывается и сидит по домам: «К таким я отношусь, конечно, негативно. Почему не пойти и не защищать свой же дом?»

Смысл жизни в боевых условиях меняется, продолжает Ярослава: «Иногда люди не знают, ради чего живут. А сейчас ты больше не беспокоишься о себе, ты беспокоишься о своей семье. Я знаю, что у молодёжи в России нередко плохие отношения с родителями. Им могу посоветовать только одно: больше времени проводите с родными, серьёзнее относитесь к близким. Не хотелось бы, чтобы они попали в нашу ситуацию, но на нашем примере они могут научиться ценить семейный очаг».

Сын и Пехота

Ровесник Ярославы Саша получил позывной Сын, поскольку два года назад был самым молодым в своём подразделении. «Когда война началась, мне 12 лет было, вообще пацан. У меня вся семья ушла служить: брат в 2018-м, а я поступил в кадетский корпус в Донецке, окончил его и в 18 лет пошёл в армию».

На данный момент Саша исполняет обязанности старшины роты, а до этого был фельдшером: «Очень тяжело смотреть на раненых и погибших ребят, особенно когда молодые пацаны, с которыми ты давно знаком. Большей части моей роты, которая была вначале, уже нет».

По словам Сына, в последний раз он оказывал помощь несколько дней назад: сослуживец получил осколочное ранение. «Перемотал, обезболил и увезли к медикам», — поясняет он.

Во время разговора с корреспондентом RT слышны глухие звуки разрывов, и один более громкий. На него Саша спокойно поворачивает голову: «Это от нас, не пугайтесь. Наша артиллерия работает неплохо. Вообще, успехи колоссальные. Надеемся, что в скором времени уже поедем домой, тут осталось чуть-чуть, буквально кропалик, дожать их просто. Освободим Луганскую область и пойдём домой, Донецкую область освобождать. А там мне к родственникам надо, в Харьков, Одессу, Днепропетровск. Я их не видел девять лет. У меня прабабушки живут, Великую Отечественную войну прошли. Добьём врага, вернёмся к родственникам».

Сын

RT

По словам Сына, на гражданке он не до конца понимал, насколько важна семья: «Мог поругаться с матерью, где-то ходить. А тут ценности глубоко поменялись. Намного важнее воды товарищу принести, пацанам помочь, чем погулять или даже с девушкой встретиться».

Его сослуживец, гранатомётчик с позывным Пехота, тоже служит с 18 лет. «Как 18 стукнуло, так в армию и пошёл», — делится своей историей молодой боец. Сам он родом из Винницы, но в Донбассе у него семья: жена и двое детей.

Начинал Пехота свою службу с Авдеевской промзоны, там же в октябре 2018 года получил ранение. «Первая пуля прошила шею, — указывает он на место повыше ключицы. — Всего было четыре пули. Потом около года была реабилитация. Потом обратно в строй на «промку».

На месте нынешней дислокации 11-го полка боец совсем недавно и пока знакомится с коллективом: «Пацаны везде одинаковые, все свои, так что не сказал бы, что переходить из одного коллектива в другой как-то сложно. Не устал, настрой бодрый. Боевой дух поддерживает семья за спиной. Быстрее бы победа!»

Денди и Бандит

Командир взвода с позывным Денди приехал в Донецк в 2014-м, когда ему был 21 год. «Восемь лет, восемь контрактов», — замечает он. О причинах, побудивших его взять в руки оружие, боец говорит так: «Я наблюдал за всем происходящим тогда. Взял своё мужество в кулак и приехал».

Сейчас в подчинении у Денди 25 человек: «Руководить, конечно, сложно. Ребята справляются, всё хорошо. Штурмуем, каждый день вперёд. Нам остаётся вообще малешка. Освободим Луганскую область и едем домой в Донецк. Туда идут сейчас очень сильные прилёты. Но я успокаиваю людей оттуда, что скоро придём к ним. 100% — победа за нами. Я просто не пойму, как противник ещё этого не осознаёт?»

Денди и Бандит

RT

Его сослуживец с позывным Бандит добавляет: «Не переживайте, очень скоро вернёмся, всё будет хорошо, обстрелы закончатся».

Командир 1-го батальона 11-го полка с позывным Саид тоже в строю практически с самого начала конфликта в Донбассе: «До этого я работал в шахте. А когда начались обстрелы, не смог остаться в стороне. Это был крик души, зов сердца».

В августе 2014 года он получил двойное пулевое ранение в шею. «Простреленная гортань у меня, — говорит Саид. — 4 октября того же года получил множественные осколочные ранения в области головы, спины, ног. А через три недели, 24 октября, снова накрыли, и я получил множественные осколочные ранения. Из всех ранений запомнились вот эти три случая».

Саид

RT

Командир с гордостью рассказывает о своих подчинённых: «Подразделение создавалось все восемь лет конфликта. Три или четыре года назад полк получил звание «гвардейский». Ну и вообще мы себя зарекомендовали как самое боевое подразделение. За два месяца наш полк принял участие в освобождении 22 населённых пунктов в Донбассе. Это один из лучших показателей среди боевых подразделений, участвующих в специальной военной операции».

Саид подытоживает нашу беседу: «Дела у полка обстоят отлично. Каждый день есть маленькие победы. Духом обрастаем сильным. Недавно прошли четыре километра, заняли три большие лесополосы и небольшую посадку. Выбили большое скопление противника и уже выходим на объездную дорогу, которая отделяет Луганскую область от Донецкой области. Осталась совсем капелька. Намного меньше, чем уже сделали».