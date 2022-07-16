Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата Рады

Президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата украинской Верховной рады Алексея Гончаренко.

Ранее украинский парламентарий в своих соцсетях пообещал вместе с Хорватией отомстить Вучичу и перевоспитать сербов. Такое заявление он сделал в связи с позицией сербского лидера по вопросу спецоперации.

«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», — цитирует его РИА Новости.

Также глава Сербии добавил, что провёл консультации с партиями в парламенте по формированию нового правительства и, как он отметил, новый кабмин намерен проводить самостоятельную сербскую политику, которая не будет антироссийской.

14 июля Вучич высказал мнение, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Путина по Украине, в мире начнётся ад.