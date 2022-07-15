Депутат Рады Гончаренко прокомментировал призыв Вучича прислушаться к предложениям Путина

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича, призвавшего прислушаться к предложениям российского лидера Владимира Путина.

«Сербию вместе с её президентом мы точно не забудем... Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — цитирует его РИА Новости.

Гончаренко заявил, что власти Украины и Хорватии будут с интересом наблюдать за стремлением Сербии вступить в ЕС.

Ранее Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Путина по Украине, в мире начнётся ад.

Советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отметила, что западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу.