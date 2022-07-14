Делегация России в ОБСЕ: Запад делает всё, чтобы не дать Киеву начать мирные переговоры

Западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу. Об этом заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Российская делегация призвала западные страны определиться с тем, чего они действительно хотят: переговоров или «победы» Украины.

«Пока они делают всё, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу, накачивая его западными вооружениями, которые впоследствии используются для бомбёжек городов и уничтожения гражданского населения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

До этого она уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Такое же мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».