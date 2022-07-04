«За мужество и героизм»: Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой «Центр» в спецоперации на Украине

Командующий группировки «Центр» генерал-полковник Лапин и заместитель командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майор Абачев удостоены звания Героя России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент заслушал доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, после чего поддержал предложение министра присвоить звание Героя России Лапину и Абачеву по итогам операции по освобождению Луганской Народной Республики.

Владимир Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву.

Документ соответствующего содержания опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу, генерал-майору, Лапину Александру Павловичу, генерал-полковнику», — говорится в указе.

Ранее 4 июля президент заслушал доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об успешной операции по освобождению Луганской Народной Республики. Он заявил, что согласен с предложением главы оборонного ведомства присвоить звания Героя генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву.

Глава ЛНР — об освобождении республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире российских телеканалов 4 июля сделал ряд заявлений об успешной операции по освобождению ЛНР. В частности, он поблагодарил российских военнослужащих, которые приняли участие в освобождении республики.

«Я хотел бы выразить слова огромное благодарности военнослужащим российской армии, которые, рискуя здоровьем и жизнью, принимали участие в освобождении нашей территории», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Он также поблагодарил президента и народ России за помощь и поддержку. Операцию по освобождению Лисичанска он назвал «молниеносной».

«Что касается взятия Лисичанска, это было очень быстро, практически молниеносно. Я так понимаю, что противник бежал, бросил свою технику, бросил оборонительные рубежи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пасечник также подчеркнул, что украинские вооружённые силы и батальоны националистов, «наверное, будут пытаться отвоевать территории», однако освобождённые территории республики никто никому уже не отдаст.

В ходе ещё одного выступления, которое вышло в эфире Первого канала, Пасечник заявил, что для обеспечения безопасной жизни в ЛНР нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы исключить возможность обстрела из дальнобойных орудий.

«Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум», — сказал он.

Формирование правительства в Херсоне

Тем временем в Херсонской области сформировано правительство, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ВГА.

В частности, председателем правительства назначен бывший первый заместитель председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

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Должность зампредседателя правительства по внутренней политике занял Владимир Беспалов. Прежде он работал на посту первого замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Во главе министерства образования и науки Херсонской области — Михаил Родиков, в прошлом занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.

Кроме того, зампредседателя правительства области по вопросам сельского хозяйства назначен Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа».

Как подчёркивается в сообщении, речь идёт не о промежуточной или временной администрации, а о полноценном органе власти.

«То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление — в Россию», — говорится в сообщении.