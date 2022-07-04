В Херсонской области заявили о планах покрыть весь регион мобильной связью к 15 июля
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост в её Telegram.
«Дальнейшая работа будет направлена на улучшение качества покрытия. В ближайшее время планируем кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удалённых населённых пунктах будут работать мобильные точки продаж. В связи с появившимися фактами спекуляции стартовыми пакетами на один паспорт можно будет приобрести не более двух сим-карт», — написала она.
Ранее Губарева заявила, что в регионе заработал ещё один оператор мобильной связи — «Мир телеком».