В Херсонской области заявили о планах покрыть весь регион мобильной связью к 15 июля

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Заместитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что власти намерены к 15 июля покрыть мобильной связью всю территорию региона.
В Херсонской области заявили о планах покрыть весь регион мобильной связью к 15 июля
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост в её Telegram.

«Дальнейшая работа будет направлена на улучшение качества покрытия. В ближайшее время планируем кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удалённых населённых пунктах будут работать мобильные точки продаж. В связи с появившимися фактами спекуляции стартовыми пакетами на один паспорт можно будет приобрести не более двух сим-карт», — написала она.

Ранее Губарева заявила, что в регионе заработал ещё один оператор мобильной связи — «Мир телеком».

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