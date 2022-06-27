Ещё один оператор мобильной связи начал работать в Херсонской области

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что в регионе заработал ещё один оператор мобильной связи — «Мир телеком».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её заявление в Telegram.

«На текущий момент покрытие охватывает территорию областного центра. «Мир телеком» планирует развернуть базовые станции по всей Херсонской области в течение двух недель», — написала Губарева.

Она уточнила, что уже работает пять точек продажи сим-карт оператора, а в ближайшие дни «Мир телеком» планирует открыть ещё несколько в Херсоне и области.

Ранее в ВГА Запорожской области заявили, что в регионе абоненты активировали около 170 тыс. сим-карт российского оператора.