Ещё один оператор мобильной связи начал работать в Херсонской области

Короткая ссылка
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что в регионе заработал ещё один оператор мобильной связи — «Мир телеком».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её заявление в Telegram.

«На текущий момент покрытие охватывает территорию областного центра. «Мир телеком» планирует развернуть базовые станции по всей Херсонской области в течение двух недель», — написала Губарева.

Она уточнила, что уже работает пять точек продажи сим-карт оператора, а в ближайшие дни «Мир телеком» планирует открыть ещё несколько в Херсоне и области.

Ранее в ВГА Запорожской области заявили, что в регионе абоненты активировали около 170 тыс. сим-карт российского оператора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить