В Херсонской области появились три новых мобильных оператора

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В Херсонской области после отключения Украиной мобильной связи заработало три новых мобильных оператора, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
В Херсонской области появились три новых мобильных оператора
  • globallookpress.com

«В Херсонской области работает уже три мобильных оператора», — сказал он РИА Новости.

По словам Стремоусова, большую часть из 470 вышек связи уже удалось восстановить, работы продолжаются.

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет. 

До конца июля планируется восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.

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