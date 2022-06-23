В Херсонской области появились три новых мобильных оператора

В Херсонской области после отключения Украиной мобильной связи заработало три новых мобильных оператора, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области работает уже три мобильных оператора», — сказал он РИА Новости.

По словам Стремоусова, большую часть из 470 вышек связи уже удалось восстановить, работы продолжаются.

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.

До конца июля планируется восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.