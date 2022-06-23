В Херсонской области появились три новых мобильных оператора
- globallookpress.com
«В Херсонской области работает уже три мобильных оператора», — сказал он РИА Новости.
По словам Стремоусова, большую часть из 470 вышек связи уже удалось восстановить, работы продолжаются.
Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.
До конца июля планируется восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.