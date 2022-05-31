Запорожская и Херсонская области перешли на российскую связь и интернет

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Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет, заявил глава Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобождённых территориях уже исключительно российский интернет и связь», — цитирует РИА Новости Крючкова.

По его словам, жители Крыма в своё время сталкивались с похожей ситуацией.

Он отметил, что теперь жителям областей достаточно купить сим-карты российского оператора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.

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