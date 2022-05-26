В Херсонской области анонсировали открытие центров оформления гражданства России

Жители Херсонской области смогут в ближайшее время получить российские паспорта, планируется открыть центры оформления гражданства, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры — сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах», — заявил он в видеообращении.

Сальдо добавил, что в комендатуре и военно-гражданской администрации уже есть большое количество соответствующих заявлений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.