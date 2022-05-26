В Херсонской области анонсировали открытие центров оформления гражданства России
- РИА Новости
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«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры — сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах», — заявил он в видеообращении.
Сальдо добавил, что в комендатуре и военно-гражданской администрации уже есть большое количество соответствующих заявлений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.