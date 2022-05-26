В Херсонской области анонсировали открытие центров оформления гражданства России

Короткая ссылка
Жители Херсонской области смогут в ближайшее время получить российские паспорта, планируется открыть центры оформления гражданства, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
В Херсонской области анонсировали открытие центров оформления гражданства России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры — сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах», — заявил он в видеообращении.

Сальдо добавил, что в комендатуре и военно-гражданской администрации уже есть большое количество соответствующих заявлений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить