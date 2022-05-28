Власти Херсонской области заявили о закрытии границы с подконтрольными Украине регионами

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины.
Власти Херсонской области заявили о закрытии границы с подконтрольными Украине регионами
  • РИА Новости

«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Власти региона рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину в связи с обстрелами.

По словам Стремоусова, из Херсонской области сейчас можно выехать в Крым, а также в освобождённую часть Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.

Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.

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