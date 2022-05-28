Власти Херсонской области заявили о закрытии границы с подконтрольными Украине регионами
- РИА Новости
«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Власти региона рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину в связи с обстрелами.
По словам Стремоусова, из Херсонской области сейчас можно выехать в Крым, а также в освобождённую часть Запорожской области.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.
Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.