Власти Херсонской области заявили о закрытии границы с подконтрольными Украине регионами

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины.

«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Власти региона рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину в связи с обстрелами.

По словам Стремоусова, из Херсонской области сейчас можно выехать в Крым, а также в освобождённую часть Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.

Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.