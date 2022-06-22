В Херсонской области до конца июля восстановят все вышки сотовой связи

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В Херсонской области до конца июля планируют восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.

Об этом заявил ТАСС управляющий салоном сотового оператора «На связи» Давид Стовба.

«На данный момент покрытие (связью. — RT) Херсонского региона — 20%. Город Херсон подключён практически полностью. В области ситуация сложнее: вышки полностью разоборудованы, вследствие чего приходится оборудовать их практически с нуля», — заявил собеседник агентства. 

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о том, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет. 

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