В Херсонской области до конца июля восстановят все вышки сотовой связи

В Херсонской области до конца июля планируют восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.

Об этом заявил ТАСС управляющий салоном сотового оператора «На связи» Давид Стовба.

«На данный момент покрытие (связью. — RT) Херсонского региона — 20%. Город Херсон подключён практически полностью. В области ситуация сложнее: вышки полностью разоборудованы, вследствие чего приходится оборудовать их практически с нуля», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о том, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.