Отступая, украинские военные оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин», — сказал Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что ВСУ также оставили 11 орудий и миномётов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 ПЗРК Stinger.

Глава Минобороны Шойгу: ВСУ оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин

3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.