Глава Минобороны Шойгу: ВСУ оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин
- РИА Новости
«Отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин», — сказал Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что ВСУ также оставили 11 орудий и миномётов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 ПЗРК Stinger.
- Глава Минобороны Шойгу: ВСУ оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин
3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.