Шойгу доложил Путину о взятии под контроль 25 населённых пунктов в ЛНР

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Операция по освобождению Луганской Народной Республики успешно завершена, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка», — сказал он.

По его словам, взяты под контроль 25 населённых пунктов, наиболее крупные из которых — Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.

«Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской Ннародной Республики — Лисичанска», — доложил Шойгу.

3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

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