Шойгу доложил Путину о взятии под контроль 25 населённых пунктов в ЛНР
«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка», — сказал он.
По его словам, взяты под контроль 25 населённых пунктов, наиболее крупные из которых — Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.
«Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской Ннародной Республики — Лисичанска», — доложил Шойгу.
3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.