Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генералам Лапину и Абачеву

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генералам Лапину и Абачеву
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу, генерал-майору, Лапину Александру Павловичу, генерал-полковнику», — говорится в указе.

Ранее Путин заявил, что поддерживает предложение российского министра обороны Сергея Шойгу о присвоении звания Героя России Лапину и Абачеву.

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