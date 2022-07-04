Путин согласился с предложением присвоить звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского министра обороны Сергея Шойгу о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Путин согласился с предложением присвоить звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
  • РИА Новости

«С вашим предложением о присвоении командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен», — сказал Путин на встрече с Шойгу.

Он отметил, что соответствующий указ будет подписан сегодня.

  • Путин согласился с предложением присвоить звание героев России генералам Лапину и Абачеву

3 июля Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

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