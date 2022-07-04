Путин согласился с предложением присвоить звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
- РИА Новости
«С вашим предложением о присвоении командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен», — сказал Путин на встрече с Шойгу.
Он отметил, что соответствующий указ будет подписан сегодня.
- Путин согласился с предложением присвоить звание героев России генералам Лапину и Абачеву
3 июля Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.