Министр обороны Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр»

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RT
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине.
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр»
  • РИА Новости

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач.

Министр дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить для киевского режима возможность наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов.

Кроме того, во исполнение указа президента России Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

В начале июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

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