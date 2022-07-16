Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что поставляемые Киеву ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — отметил Володин.

По его словам, США, стремясь затянуть конфликт «до последнего украинца», превращают Европу в заложника, к которому ракеты могут в итоге также вернуться.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.