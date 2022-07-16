Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — отметил Володин.
По его словам, США, стремясь затянуть конфликт «до последнего украинца», превращают Европу в заложника, к которому ракеты могут в итоге также вернуться.
Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.