Минобороны России заявило об уничтожении более 600 украинских боевиков в Одесской области

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В Минобороны России заявили, что более 600 украинских боевиков были уничтожены 16 июля в результате удара российских войск по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха в Одесской области.
Минобороны России заявило об уничтожении более 600 украинских боевиков в Одесской области
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  • © Konstantin Kokoshkin

«По уточнённым данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населённом пункте Константиновка Одесской области ликвидированы более 600 боевиков», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в том числе были уничтожены до 120 иностранных наёмников.

20 июля сообщалось, что Военно-морской флот России в результате удара оружием большой дальности морского базирования уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области.

Также российские войска уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области.

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