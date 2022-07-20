Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области. Об этом информирует Министерство обороны.

«В районе населённого пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области. Отмечается, что там проводилась подготовка резервистов для украинских войск.

В результате были уничтожены более 200 военных и свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

19 июля Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.