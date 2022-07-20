ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — заявили в оборонном ведомстве.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области. Отмечается, что там проводилась подготовка резервистов для украинских войск.
В результате были уничтожены более 200 военных и свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.
- ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области
19 июля Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.