ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

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Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области. Об этом информирует Министерство обороны. 
ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области. Отмечается, что там проводилась подготовка резервистов для украинских войск.

В результате были уничтожены более 200 военных и свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

  • ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

19 июля Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.

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