Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

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В Минобороны России заявили, что российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске.
Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
  • РИА Новости

«За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артёмовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске», — говорится в заявлении российского ведомства.

Также уточняется, что было уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.

Ранее Минобороны России показало работу расчётов РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации на Украине.

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