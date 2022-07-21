Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

В Минобороны России заявили, что российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске.

«За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артёмовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске», — говорится в заявлении российского ведомства.

Также уточняется, что было уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.

Ранее Минобороны России показало работу расчётов РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации на Украине.