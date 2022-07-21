Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
- РИА Новости
«За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артёмовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске», — говорится в заявлении российского ведомства.
Также уточняется, что было уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.
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