Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в многоэтажках Краматорска

Украинские войска оборудовали огневые позиции в многоэтажных домах города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске (ДНР) на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооружёнными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки», — сказал Мизинцев.

Также он заявил, что украинские войска разместили во дворах реактивные системы залпового огня. При этом они удерживают местных жителей в их квартирах, фактически используя людей в качестве живого щита, заявил Мизинцев.

Кроме того, Минобороны России предупредило о провокации в Славянске с переодетыми украинскими военными.