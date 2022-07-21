Минобороны России предупредило о провокации в Славянске с переодетыми украинскими военными
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Сделано это было в целях дискредитации Вооружённых сил России, подчеркнули в министерстве.
«Военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъёмку «актов мародёрства», якобы совершённых российскими вооружёнными силами», — отметили в Минобороны.
Ведомство предупредило, что киевские власти планируют широко распространить фейк в украинских и западных СМИ.
Ранее российское Минобороны заявило, что ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России.