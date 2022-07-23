«Желание жить в одном государстве»: почему в Приднестровье подняли тему присоединения к России

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о стремлении страны к независимости и свободному вхождению в состав России. Дипломат напомнил про референдум 2006 года, на котором практически все жители республики поддержали такой курс. Кроме того, он расценил контакты Кишинёва по поставкам вооружений из европейских стран как угрозу. По мнению экспертов, ситуацию также обостряют высказывания киевских ястребов.

Приднестровье привержено курсу на независимость и присоединение к России. Об этом в интервью журналистам заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Внешнеполитический вектор Приднестровья остаётся неизменным — это независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации, что было одобрено на референдуме 2006 года (по его итогам практически все жители республики поддержали независимость и идею присоединения к РФ. — RT)», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья, но не знает, с какими процессами они связаны.

В разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что народ Приднестровской Молдавской республики (ПМР) вправе сам решать свою судьбу.

«Это внутреннее дело граждан Приднестровья. Пока, как вы знаете, у нас действует формула «5 + 2». Но она даёт сбой. Более того, Молдавия делает всё возможное, чтобы торпедировать нормализацию (обстановки. — RT)», — сказал сенатор.

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Напомним, формула «5 + 2» предусматривает переговоры в составе представителей РФ, Молдавии, ПМР, ОБСЕ, Украины и наблюдателей от США и ЕС с целью мирного урегулирования приднестровского конфликта.

С точки зрения Джабарова, в настоящее время имеет смысл подождать более конкретного официального выражения позиции ПМР — например, в виде проведения нового референдума.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик несколько иначе видит ситуацию с независимостью и присоединением Приднестровья к России.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнул, что стремление ПМР войти в состав России необходимо рассматривать всерьёз. По словам Белика, это не вопрос далёкого будущего, а «направление в ближайшей перспективе».

«Так что предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далёкое будущее, скорее это направление в ближайшей перспективе. И так как там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьёз», — заявил Белик.

«Защита в составе России»

Как отметила в разговоре с RT профессор РАНХиГС, доцент МГУ Наталья Харитонова, ситуацию в регионе дестабилизирует и политика Молдавии, нынешний виток украинского кризиса, а также многочисленные системные попытки стран Запада втянуть Молдавию в конфликт с Россией.

Напомним, ситуация в Приднестровье серьёзно обострилась этой весной. В республике произошло несколько взрывов и терактов. Власти ПМР обвинили в организации диверсий Кишинёв и Киев. При этом Тирасполь призвал Молдавию и Украину «сохранять выдержку».

Последствия обстрела из гранатомёта здания Министерства госбезопасности Приднестровья

AP

© Ministry of Internal Affairs of Transnistria

Тем не менее ситуация вокруг Приднестровья стабильнее не стала. В начале июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о «предварительных дискуссиях» по поставкам вооружений Кишинёву из европейских стран. В Тирасполе расценили контакты с Западом по оружейным вопросам как угрозу.

«Зачем вам модернизировать армию, вам никто не угрожает. Или вы вынашиваете агрессивные планы? Это, безусловно, является фактором, угрожающим стабильности, миру и безопасности», — заявил Игнатьев во время пресс-конференции 22 июля, обращаясь к властям Молдавии.

По мнению главы МИД ПМР, в таких обстоятельствах роль находящихся в республике российских военнослужащих «обретает ещё большее значение».

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В настоящее время в Приднестровье несут службу порядка 400 военнослужащих ВС России в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ). Они охраняют крупные склады с боеприпасами в населённом пункте Колбасна и отвечают за поддержание безопасности вместе с приднестровскими и молдавскими коллегами, а также десятью наблюдателями от Украины.

В Тирасполе неоднократно подчёркивали, что российские войска — гарант неприкосновенности республики, пережившей 30 лет назад вооружённый конфликт с молдавскими силовиками. Однако руководство Молдавии выступает против дальнейшей дислокации российского контингента.

Напомним, миротворческая миссия ВС РФ официально началась после принятия 21 июля 1992 года соглашения «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», заключённого между Москвой и Кишинёвом.

Несмотря на то что конфликт остаётся неурегулированным, руководство Молдавии утверждает, что у пребывания российских войск на территории ПМР якобы нет правовой основы. 21 июля, в годовщину заключения соглашения «О принципах мирного урегулирования», президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу TVR заявила, что документ якобы был подписан под давлением РФ.

Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье

РИА Новости

© Вадим Савицкий

«Это соглашение было подписано под угрозой 14-й армии (находилась в ПМР в период конфликта, но придерживалась нейтралитета. — RT), которая, естественно, не имела мирного предназначения. Наоборот», — цитирует ТАСС Майю Санду.

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С её точки зрения, именно присутствие ОГРВ препятствует мирному разрешению конфликта. Также, считает Санду, Москва не должна поддерживать «режим в Тирасполе». Руководствуясь подобными рассуждениями, молдавские власти в последнее время стали чинить препятствия ротации российских сил в ПМР.

В Москве убеждены, что приднестровский конфликт не преодолён и присутствие ОГРВ на территории ПМР необходимо. 21 июля, выступая на круглом столе, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин заявил, что «стороны по‑разному видят своё будущее» и миротворческий контингент нельзя заменить «на какие‑либо альтернативные форматы».

Более того, как отметил сенатор, «в современных геополитических условиях заокеанские кураторы заинтересованы в эскалации данного конфликта и создании дополнительных очагов военно-политической нестабильности в этом регионе».

В комментарии RT политолог Дмитрий Ермолаев назвал совершенно необоснованными претензии молдавской стороны к российскому контингенту. По его словам, ОГРВ является важнейшим инструментом урегулирования конфликта.

«В Приднестровье главное — это стабильность и мир. На протяжении 30 лет стабильность и мир обеспечивают именно российские «голубые каски». Я надеюсь, что провокационные заявления Кишинёва всё-таки не отражают реальных намерений и произносятся для внутреннего потребления», — добавил Ермолаев.

Киевские ястребы

Эксперты полагают, что ситуация вокруг ПМР продолжает деградировать. Помимо призывов вывести ОГРВ, обстановку накаляют активные евро-атлантические устремления Кишинёва, а также постоянно возникающий в повестке дня вопрос слияния Молдавии с Румынией.

Кроме позиции Кишинёва, обеспокоенность аналитиков вызывает и политика киевских ястребов. В частности, к открытым угрозам с применением нецензурной лексики перешёл депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.

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«Вы там сидите спокойно, пока у нас есть другие дела, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере. — RT) будете ставить в Тирасполе», — прокомментировал Гончаренко в своём Telegram-канале озвученное Игнатьевым желание ПМР войти в состав РФ.

Наталья Харитонова считает, что Приднестровье действительно находится под угрозой вооружённого нападения. С этой точкой зрения согласен эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Ситуацию может взорвать и Украина, и Румыния руками Кишинёва. Для этого нужны лишь санкции Вашингтона и Брюсселя», — пояснил Неменский.

По его словам, Приднестровье — такая же органичная часть русского мира и российской цивилизации, как и народные республики Донбасса. По его мнению, большой заслугой жителей ПМР является верность курсу на вхождение в Россию, несмотря на крайне неблагоприятные внешние факторы.